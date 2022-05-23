В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации из квартиры дома 6 по Стрельнинскому шоссе гражданина 1989 года рождения с ножевым ранением в состоянии средней тяжести.

Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия по «горячим следам» по подозрению в совершенном преступлении задержан 30-летний неработающий ранее судимый гражданин, который 21.05.2022 около 23:30 на лестничной площадке во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений (из-за девушки), ножом ударил в спину находившегося в гостях потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ