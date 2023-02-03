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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина ударил ножом мать своей подруги

В Петербурге мужчина ударил ножом мать своей подруги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Калининского района задержали мужчину, применившего в ходе ссоры нож

Вчера около 10 часов 30 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от девушки о том, что в квартире дома 1 по улице Софьи Ковалевской, её молодой человек ранил ножом её мать в ходе ссоры.

Прибывшими сотрудниками полиции на месте происшествия по указанному адресу обнаружена женщина, 1980 года рождения, с раной левого плеча, которая в тяжелом состоянии госпитализирована.

Там же, по подозрению в совершенном преступлении по «горячим следам» задержан 22-летний неработающий молодой человек.

Сотрудниками полиции установлено, что около 10:20 во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, злоумышленник ударил пострадавшую ножом, после чего нанес себе ранение шеи с целью суицида. Подозреваемый в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник: ГУ МВД
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