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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара

В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента возле бара

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Калининского района задержан подозреваемый в нападении с ножом

Ранним утром 27 сентября 2022 года около 06 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что в данный магазин, расположенный в доме 88 корпус 6 по Гражданскому проспекту, пришел мужчина, 1977 года рождения, с ножевым ранением груди. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером 1 февраля 2023 года около 16 часов 40 минут возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина.

Сотрудниками полиции установлено, что 27 сентября 2022 года около 05 часов 10 минут задержанный, находясь возле бара, расположенного в доме 84 по Гражданскому проспекту, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, ударил ножом потерпевшего.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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