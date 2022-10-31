Во Фрунзенском районе по «горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 7 по Альпийскому переулку на заявителя и его друга напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, отобрал принадлежащие им документы и кошельки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Позже поступила телефонограмма о госпитализации с травмами одного из потерпевших, 43-летнего мужчины.

Полицейские на Белградской улице по «горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали 32-летнего, портового рабочего. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.