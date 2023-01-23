В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве студента

вчера ночью к полицейским Тосненского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире дома 43 по проспекту Ленина города Тосно обнаружен труп молодого человека, 2003 года рождения, студента 3 курса одной из академий Санкт-Петербурга. На место незамедлительно прибыл наряд полиции.

Этой же ночью по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления был задержан 45-летний ранее судимый местный житель. Следствием установлено, что в ходе конфликта на почве ревности он ударил молодого человека ножом в живот, после чего скрылся с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.