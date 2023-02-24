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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП пострадали двое детей

В Ленобласти в ДТП пострадали двое детей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Двое детей попали в больницу после ДТП с "Порше" у деревни Сарженка

Сегодня утром около 10 часов на автодороге у деревни Сарженка, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение двух автомобилей, "Фольксвагена" и "Порше".

Двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля "Фольксваген", одному из которых 9 лет, получили травмы и с места ДТП были доставлены скорой помощью в больницу.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировали 4 сотрудника дежурной смены 100 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, задействовав 1 единицу техники. Был деблокирован пострадавший и отключена аккумуляторная кислотная батарея в автомашине. Всего в ДТП пострадали 3 человека.

Источник: 47News
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