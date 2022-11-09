В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля

Сегодня утром около 10 часов на 5-ом километре автодороги "Луга - Медведь", возле деревни Естомичи, в Лужском районе Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля, "Шкода", "Лада Ларгус" и "Ситроен". После удара две автомашины выбросило на обочины.

В ДТП пострадали 65-летний водитель и пассажир "Шкоды", сообщили 47news в ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 135-й пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавших и отключили аккумуляторы автомобилей.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.