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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля

В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля

0
28
Опубликовал: Anton78
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Три машины разлетелись после ДТП у деревни под Лугой, есть пострадавшие

Сегодня утром около 10 часов на 5-ом километре автодороги "Луга - Медведь", возле деревни Естомичи, в Лужском районе Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля, "Шкода", "Лада Ларгус" и "Ситроен". После удара две автомашины выбросило на обочины.

В ДТП пострадали 65-летний водитель и пассажир "Шкоды", сообщили 47news в ГИБДД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 135-й пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавших и отключили аккумуляторы автомобилей.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район ДТП
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