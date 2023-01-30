В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover

Сегодня около 15 часов на 28 километре дороги "Санкт-Петербург - Матокса" произошло лобовое столкновение автобуса "ПАЗ" и легкового "Land Rover".

До прибытия спасательных подразделений в больницу увезли трех пассажиров маршрутки и 46-летнего водителя внедорожника, сообщили 47news в ГИБДД.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 104 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.