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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели

В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели

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Опубликовал: Anton78
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Volkswagen улетел в кювет под Волосово. Водителя вытаскивали спасатели

Сегодня утром около 08 часов на автодороге возле деревни Извара в Рабитицком сельском поселении, в Волосовском районе Ленобласти водитель автомобиля "Volkswagen Polo" во время движения внезапно вылетел в кювет. В результате ДТП дверь машины заклинило. Водителя из покореженного автомобиля вытаскивали спасатели, он не пострадал, госпитализация не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, на место ДТП выезжали 4 сотрудника дежурной смены 119 пожарной части противопожарной службы, задействовав 1 единицу техники. В ходе ликвидации последствий ДТП был отключен аккумулятор автомобиля.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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