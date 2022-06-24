В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, что сегодня последствия ДТП возле деревни Глухово, в Ломоносовском районе Ленинградской области ликвидировали дежурные смены 134 пожарной части, поисково-спасательных отрядов Тосно и Красной Горки. По уточненным данным, сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня утром около 7 часов 14 минут. В работах участвовали 12 человек, задействовав три единицы техники. Спасатели деблокировали пострадавших.

В ДТП на 48 километре трассы "Нарва" попали автобус Scania, выполнявший рейс "Таллин - Санкт-Петербург", и микроавтобус-развозка "Газель". Два пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия, шесть человек госпитализированы. В "Скании" во время аварии находились 45 пассажиров. Они в результате удара не пострадали. В пункт назначения их доставили другим автобусом.