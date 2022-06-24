ента новостей

11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
10:55
«Алые паруса» с высоты птичьего полета
10:53
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе перекроют одну полосу движения
10:26
За счет чего люди выглядят старше
09:42
В Петербурге мигрант домагался 13 летней дочери соседки по коммунальной квартире
09:33
В Буграх 4-летняя девочка выпала из окна
09:18
Вместо «Призмы» – новые магазины
08:51
Чем опасны ежики
20:05
В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей
19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
19:53
В Петербурге задержали, «домушника»
19:50
3D погружение на сцене Дворцовой!
19:46
В петербургском парламенте открылась выставка «Не дай живым забыть всех тех, погибших на войне»
19:43
В Мариинском дворце состоялось вручение литературной премии им. Маршала Советского Союза Л.А. Говорова
18:39
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» не спешит включать воду жителям Пушкинского района
14:40
«Смешариков», «Фиксиков», «Бодо Бородо» и «ДиноСити» покажут в парке «Россия – Моя история»
14:32
В Ленобласти задержали квартирного вора–рецидивиста
14:15
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался в возрасте 48 лет
11:27
Выставка Юрия Нашивочникова «Надземное дыхание»
11:20
Депутаты предлагают сохранить региональную доплату к пенсии детям, которые устраиваются на временную подработку
11:10
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке баржебуксирного состава
11:05
Пожарные утром тушили горящий фасад дома в Кудрово
09:47
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по представителям кредитной организации
09:34
Продажу алкоголя временно ограничат
08:35
Какие продукты опасны летом
07:51
Мы обойдемся без «Кока-Колы»
22:28
Парламентарии возложили цветы к памятной доске, посвящённой Ленинградской армии Народного ополчения
22:26
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
22:23
В Доме офицеров ЗВО почтили память жертв Великой отечественной войны в День памяти и скорби
17:54
Петербуржцы рискуют оказаться выселенными на окраины под предлогом «комплексного развития» Смольного
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице

В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МЧС
на "Нарве" автобус из Таллина столкнулся с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, что сегодня последствия ДТП возле деревни Глухово, в Ломоносовском районе Ленинградской области ликвидировали дежурные смены 134 пожарной части, поисково-спасательных отрядов Тосно и Красной Горки. По уточненным данным, сообщение о дорожном происшествии поступило сегодня утром около 7 часов 14 минут. В работах участвовали 12 человек, задействовав три единицы техники. Спасатели деблокировали пострадавших.

В ДТП на 48 километре трассы "Нарва" попали автобус Scania, выполнявший рейс "Таллин - Санкт-Петербург", и микроавтобус-развозка "Газель". Два пассажира микроавтобуса скончались на месте происшествия, шесть человек госпитализированы. В "Скании" во время аварии находились 45 пассажиров. Они в результате удара не пострадали. В пункт назначения их доставили другим автобусом.

Источник: 47News
Все по теме: Ломоносовский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-10-2021, 12:45
В Ленобласти стокнулись грузовик и иномарка
1-11-2021, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
31-01-2022, 10:17
В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие останки человека
13-11-2016, 14:39
На трассе "Нарва" столкнулись рейсовый автобус и грузовик M.A.N.
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
26-01-2022, 16:35
Крупное возгорание ликвидировали в Ленобласти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
2
Сегодня, 11:04
В Ленобласти на трассе "Нарва" автобус с "Газелью". Двое погибли, шесть человек в больнице
0
100
Вчера, 19:58
В Птербурге иномарка сбила подростка
0
159
22-06-2022, 11:32
В Петербурге иномарка сбила двоих детей
0
138
21-06-2022, 10:44
В Петербурге иномарка сбила коляску с ребенком
Наверх