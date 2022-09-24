В Ленобласти "Опель" вылетел в кювет и врезался в деревно, водитель погиб

Сегодня ранним утром около 04 часов 00 минут возле деревни Лупполово, во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль "Опель Корса" под управлением 33-летнего мужчины вылетел в кювет и врезался в деревно. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 100 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали погибшего.

Причины и обстоятельства произошедшего дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.