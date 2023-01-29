В Ленобласти "Рено Дастер" вылетел в кювет. Пострадала пассажирка

Сегодня около 12 часов водитель автомобиля "Рено Дастер" не спарвился с управлением на автодороге в деревне Шепелево, в Ломоносовском районе Ленинградской области. Автомобиль съехал с проезжей части и вылетел в кювет.

51-летняя пассажирка оказалась заблокирована в салоне. Выбраться из машины ей помогли спасатели, после чего она была передана врачам и госпитализирована.

В ГУ МЧС по Ленобласти уточнили, что на месте ДТП работали 4 человека и 1 единица техники от 71-й пожарно-спасательной части. Они произвели деблокирование и отключили аккумулятор у автомашины.