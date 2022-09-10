В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водитель погиб

Сегодня около 12 часов на дороге "Станция Магнитная – поселок имени Морозова", у деревни Щеглово, Всеволожского района Ленинградской области автомобиль Saab вылетел с проезжей части и остановился в кювете, врезавшись в деревья.

В результате ДТП скончался 38-летний водитель иномарки. Тело мужчины из салона извлекали спасатели.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия дорожного происшествия ликвидировала дежурная смена 93 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.