Под Кингисеппом «Газель» съехала с дороги в кювет и перевернулась

Сегодня ночью около 03 часов в поселке Котельский, в Кингисеппском районе Ленинградской области автомобиль "Газель" съехал с дороги в кювет и перевернулся. Водитель сам выбрался из перевернутой машины, помощь медиков ему не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия данного ДТП ликвидировала дежурная смена 125 пожарной части. На месте ДТП работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.