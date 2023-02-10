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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти снегопад обернулся массовым ДТП

В Ленобласти снегопад обернулся массовым ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
На трассах в кучу фуры, люди. Лихой снег собирает машины в Ленобласти

Сегодня около 12 часов на 36-м километре трассы А-180 "Нарва" произошли сразу три ДТП. Столкнулись пять легковых и пять грузовых автомашин. На видео проезжавших мимо попал искореженный большегруз и бригада скорой помощи, что помогала пострадавшему водителю.

Как сообщили 47news в экстренных службах, пострадавшего деблокировали с помощью ручного гидравлического инструмента. 35-летний водитель грузовика с травмами доставлен в ближайшую больницу.

В ГУ МЧС России по Ленобласти уточнили, что последтсвия ДТП ликвидировала дежурная смена 70-й пожарной части: 4 человека на 1 единице техники.

По словам очевидцев, по федеральной трассе двигалась колонна грузовиков. Водители начали притормаживать перед ДТП с участием "Газели". Одному из шоферов сотрудники дорожной полиции указали прижаться к обочине, тогда в большегруз влетел коллега.

По данным сервиса "Яндекс.Карты" на половину третьего 10 февраля, в районе ДТП образовалась пробка протяженностью больше пяти километров. Проезжающие мимо водители по-прежнему наблюдают столпотворение из грузовиков и легковушек.

По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", претензий к дорожным службам по факту ДТП нет. Проезжая часть была обработана противогололедными материалами.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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