В Ленобласти столкнулись иномарка и «КамАЗ», есть пострадавший

Сегодня ночью около 01 часа на 67-м километре автотрассы "Нарва", возле деревни Каськово, в Волосовском районе Ленинградской области по касательной столкнулись легковой "Фольксваген" и "КамАЗ".

В ДТП пострадал 36-летний пассажир иномарки. Мужчину с травмами госпитализировали.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 120 пожарной части, сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели занимались регулировкой движения на участке федеральной трассы.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.