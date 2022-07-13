В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе

Сегодня днем около 14 часов на платной трассе М-11 "Нева" рядом с деревней Трубников Бор столкнулись большегрузы MAN и Scania. Один из грузовиков влетел в ограждение, фото искореженной кабины опубликованы в соцсетях.

Последствия крупной аварии на трассе М-11 "Нева" ликвидировала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали четыре человека, задействовав одну единицы техники.

По данным 47news, из искореженной кабины грузовика MAN деблокировали 57-летнего мужчину. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.