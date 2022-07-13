ента новостей

16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
16:31
Видео с камер наблюдения за стрельбой в школе Увальде вызывает пристальное внимание правоохранительных органов
16:21
Markul выступит с сольным концертом в Петербурге
16:18
В Колпинском районе установили мошенника, который похитил деньги у пенсионера
15:54
В Петербурге задержали «карманницу», укравшая телефон
15:49
В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину
14:04
Гидроплан рухнул в Вуоксу после жесткой посадки
13:38
Церемония открытия памятника преподобному Серафиму Вырицкому прошла в Санкт-Петербурге
11:12
Активно строят социальные объекты
10:44
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вверх по реке состава «МБ-1204» + «Александрит» + «Вулкан»
10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
09:40
Что с финской визой?
09:28
Появится альтернативная валюта?
09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
00:14
Стал известен новый состав штаба СКА: Валерий Брагин стал консультантом
16:13
«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST
16:09
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
13:04
В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино
13:02
В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла
09:57
Закрыли подпольное казино
09:34
Гражданство по упрощенке
08:48
Их освободили от платы за аренду
17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
14:30
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам
14:27
Конкурс "Ближний круг"
14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе

В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
После столкновения большегрузов на трассе в Тосненском районе Ленобласти в больницу увезли одного из шоферов

Сегодня днем около 14 часов на платной трассе М-11 "Нева" рядом с деревней Трубников Бор столкнулись большегрузы MAN и Scania. Один из грузовиков влетел в ограждение, фото искореженной кабины опубликованы в соцсетях.

Последствия крупной аварии на трассе М-11 "Нева" ликвидировала дежурная смена 86 пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали четыре человека, задействовав одну единицы техники.

По данным 47news, из искореженной кабины грузовика MAN деблокировали 57-летнего мужчину. Спасатели передали его бригаде скорой помощи, пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
1-06-2022, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
26-08-2021, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
Сегодня, 09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
12-06-2021, 11:03
В Ленобласти пожарные тушили "Газель" на федеральной трассе
1-07-2022, 11:43
В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
1
Сегодня, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
0
79
Сегодня, 10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
0
79
Сегодня, 09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
0
314
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
Наверх