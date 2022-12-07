В Ленобласти лоб в лоб столкнулись большегруз "Volvo" и "Лада Веста". Водитель легковушки погиб

Сегодня ночью около 02 часов 30 минут на 143-м километре автотрассы "Кола", в Волховском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись грузовой "Volvo" и автомобиль "Лада Веста", которой управлял 49-летний мужчина. Перед этим отечественный автомобиль наехал на металлический барьер и вылетел на встречную полосу. После ДТП водитель "Лады" оказался зажат в салоне.

Дежурная смена 148 пожарной части при помощи гидравлического инструмента деблокировала мужчину. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники дорожной полиции.