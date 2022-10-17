В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз

Вчера вечером около 17 часов на трассе А-114 "Вологда - Новая Ладога", возле деревни Свирь в Тихвинском районе Ленинграсдкой области произошло боковое столкновение автомбилей "Лады Гранты" и "Мицубиси Паджеро". После удара отечественный автомобиль выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

28-летний водитель "Лады" после столкновения оказался зажат в салоне. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента и передали бригаде скорой помощи. Мужчину госпитализировали с травмами в лечебное учреждение.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 61-й пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции.