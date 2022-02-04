На КАД столкнулись три грузовика

Сегодня ночью, около 03 часов на 27 километре КАД, у поселка Бугры, произошло ДТП с участием трех грузовиков. В кабине одной из автомашин оказался зажат 23-летний водитель, его деблокировали спасатели и передали медикам. Еще один шофер, мужчина 53 лет, госпитализирован с тяжелыми травмами.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 147 пожарной части. Работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" пояснили, что на КАД произошло столкновение трех грузовых автомобилей, ехавшие в попутном направлении. Претензий к дорожникам по факту произошедшего нет.

Причины и обстоятельства дорожной аварии уточняют сотрудники дорожной полиции.