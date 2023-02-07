В Петербурге задержали подозреваемого в нападении

Ночью минувшего воскресенья около 02 часов к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 39-летней женщины о том, что возле станции метро «Звёздная» неизвестные избили её 39-летнего мужа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что возле одного из ночных клубов Московского района к супругам подошли четверо незнакомых мужчин, один из которых нанёс удар рукой в голову мужу заявительницы, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате удара мужчина получил множественные травмы головы и в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

6 февраля в 19.05 в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий у дома №26 по улице Ковалевской задержан 33-летний неработающий житель Московского района.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.