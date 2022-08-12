В Петербурге задержали мужчину за грабеж

Как сообщалось ранее, 6 августа к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 43-летнего мужчины о том, что возле дома 35 по Витебскому проспекту, малознакомый по имени Юрий, применив физическую силу, отобрал мобильный телефон и с места происшествия скрылся.

В минувшую среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 41 по Витебскому проспекту по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 22-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.