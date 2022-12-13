В Петербурге задержан злоумышленник, стрелявший в спину мужчине

Как сообщалось ранее, 10 декабря к полицейским Московского района Петербурга обратилась женщина и заявила о том, что возле дома 18 по Смоленской улице, неизвестные выстрелили в спину ее мужу.

Установлено, что около 20 часов 30 минут неизвестный мужчина после словесного конфликта выстрелил 49-летнему гражданину одной из стран ближнего зарубежья в спину из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера утром около 10 часов 00 минут возле дома 5 по улице Киевской, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершение данного преступления задержан 26-летний неработающий петербуржец. Полицейскими изъят принадлежащий задержанному травматический пистолет.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.