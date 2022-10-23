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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержали пенсионера, напавшего с ножом на мужчину

В Шушарах задержали пенсионера, напавшего с ножом на мужчину

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Опубликовал: Anton78
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В Пушкинском районе Петербурга полицейскими задержан пенсионер, напавший с ножом на мужчину

В минувшую пятницу к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении. Прибывшие на место происшествия полицейские в поселке Шушары, возле дома 20 корпус 1 по Колпинскому шоссе, с ранением живота, а также левой кисти, обнаружили 40-летнего мужчину, который бригадой скорой помощи, в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полицейскими в парадной дома задержан 50-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
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