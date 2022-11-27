В Калининском районе задержали мигранта, ударившего ножом своего земляка

В ночь на 19 октября 2021 года к полицейским Калининского района Петербурга от диспетчера экстренной службы скорой помощи поступило сообщение о том, что от дома 1 по Северному проспекту госпитализирован 24-летний гражданин сопредельного государства с ножевым ранением живота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вчера возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан не состоящий на миграционном учете 32-летний соотечественник потерпевшего.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.