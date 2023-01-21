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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей

В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей

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51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PxHere
В Выборгском районе Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей

Накануне вечером к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 78-летний житель поселка Советский. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что летном прошлого года ему звонил мужчинина, который назвался "сотрудником МВД". Телефонный собеседник утверждал, что пенсионеру якобы полагается компенсация за приобретенные ранее биологически активные добавки. Правда, за них нужно было заплатить "налог".

Пожилой мужчина через банкоматы перевел на указанный злодеем счет около 923 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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