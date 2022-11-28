В Сосновом Бору пенсионер перевёл мошенникам 2 миллиона рублей

Вчера к полицейским Соснового Бора обратился 80-летний местный житель. Пенсионер сообщил стражам правопорядка о том, что три дня назад ему позвонил неизвечтный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Телефонный собеседник рассказал пожилому мужчине историю о кибермошенниках, которые якобы пытаются похитить деньги с его банковского счёта. Он посоветовал оперативно перевести деньги на сторонние счета, которые отрекомендовал надёжными и реквизиты которых продиктовал.

Пенсионер поверил голосу в трубке. Он посетил местные отделения сразу трёх банков, где снял более 2 миллионов рублей. Все средства он перевёл на счета, которые продиктовал ему аферист. После выполнения инструкция пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).