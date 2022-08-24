Пенсионер из Соснового Бора перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей

Накануне к полицейским Соснового Бора обратился 71-летний пожилой мужчина. Пенсионеру позвонил неизвестный мужчина, который представился полицейским. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру, что якобы, по доверенности от его имени какие-то злоумышленники пытаются снять денежные средства в банке. Для безопасности он посоветовал оперативно снять все накопления и перевести их на сторонний счёт, который назвал надёжным и продиктовал реквизиты.

Пожилой мужчина доверился телефонному мошеннику. Он посетил несколько банковских отделений, снял в них почти 600 тысяч рублей и перевёл их на указанный аферистом счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).