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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер из Соснового Бора перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей

Пенсионер из Соснового Бора перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Псевдополицейский убедил пенсионера из Соснового Бора перевести на сторонний счет почти 600 тысяч рублей

Накануне к полицейским Соснового Бора обратился 71-летний пожилой мужчина. Пенсионеру позвонил неизвестный мужчина, который представился полицейским. Телефонный собеседник сообщил пенсионеру, что якобы, по доверенности от его имени какие-то злоумышленники пытаются снять денежные средства в банке. Для безопасности он посоветовал оперативно снять все накопления и перевести их на сторонний счёт, который назвал надёжным и продиктовал реквизиты.

Пожилой мужчина доверился телефонному мошеннику. Он посетил несколько банковских отделений, снял в них почти 600 тысяч рублей и перевёл их на указанный аферистом счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор мошенничество пенсионеры
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