Пенсионер из садоводства "Бабино" перевел мошенникам 740 тысяч рублей

Вчера около 15 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 67-летний житель садоводства "Бабино". Он сообщил стражам порядка о том, что несколькими днями ранее ему на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Голос в трубке утверждал, что сбережения мужчины якобы пытаются похитить, и убедил его перевести примерно 745 тысяч на указанные им "безопасные" счета. Пенсионер поверил аферисту и перевел деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159УК РФ (мошенничество).