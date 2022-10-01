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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона

Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона

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Опубликовал: Anton78
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В Гатчинском районе Ленобласти пенсионер перевел мошеннику 2 миллиона

Вчера к полицейским Гатчинского района ленинградской области обратился 73-оетний житель города гатчина. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности Центробанка. Телефонный собеседник стал рассказывать про подозрительные операции, которые якобы мошенники совершают с деньгами на банковском счёте пожилого мужчины. Телефонный аферист посоветовал оперативно перевести все накопления на сторонний счёт, который назвал надёжным и реквизиты которого продиктовал. Пенсионер поверил голосу в трубке и перевёл мошеннику без малого 2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
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