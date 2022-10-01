Пенсионер из Гатчины перевел мошеннику 2 миллиона

Вчера к полицейским Гатчинского района ленинградской области обратился 73-оетний житель города гатчина. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности Центробанка. Телефонный собеседник стал рассказывать про подозрительные операции, которые якобы мошенники совершают с деньгами на банковском счёте пожилого мужчины. Телефонный аферист посоветовал оперативно перевести все накопления на сторонний счёт, который назвал надёжным и реквизиты которого продиктовал. Пенсионер поверил голосу в трубке и перевёл мошеннику без малого 2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).