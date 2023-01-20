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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ищут женщину, обманувшую пенсионерку на 4 800 000 рублей

В Петербурге ищут женщину, обманувшую пенсионерку на 4 800 000 рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция разыскивает мошенницу, обманувшую пенсионерку на крупную сумму в Выборгском районе

Вчера к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1953 года рождения, с заявлением о том, что в период с 11.12.2019 по 17.02.2021, в офисе, расположенном по адресу Владимирский проспект 17, она передала неизвестной женщине денежные средства в размере 4 800 000 рублей под предлогом ссуды на покупку квартиры. До настоящего времени квартира не была предоставлена, денежные средства не были возвращены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление и задержание злоумышленницы.

Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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