В Петербурге 81-летняя пенсионерка передала аферисту 800 тысяч рублей

В минувший понедельник к полицейским Выборгского района Петербурга обращалась 81-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что в утреннее время ей позвонил неизвестный, который сообщил, что ее внук попал в ДТП и для решения вопроса требуются денежные средства. После чего около полудня в квартиру к заявительнице пришел неизвестный мужчина, которому она передала 800 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

На следующий день возле дома № 14 по Тихорецкому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Выборгского района Петербурга по подозрению в совершении данного преступления был задержан 27-летний неработающий гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.