В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера

25 апреля 2022 года сообщалось о заявлении от мужчины, 1942 года рождения, проживающего по адресу: проспект Пархоменко д. 43, о том, что 09.01.2022 в дневное время к нему в квартиру пришли незнакомые мужчина и женщина и под предлогом оказания услуг по замене труб в помещении кухни и туалета, введя заявителя в заблуждение, убедили подписать договор о проведении ремонтных работ, по условиям которого, мужчина заплатил неизвестным денежные средства в сумме 77 310 рублей. 12.01.2022 вышеуказанные лица снова пришли в квартиру заявителя, и после осмотра ванной комнаты, убедили заявителя подписать договор об оказании услуг по замене труб, по условиям которого, мужчина снова заплатил неизвестным денежные средства в сумме 18900 рублей. До настоящего момента услуги по ремонту не оказаны, денежные средства не возвращены.

25 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 16 часов 45 минут, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска возле дома 12 по пр. Культуры, по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина, 1992 года рождения. Приняты меры к розыску и задержанию соучастника преступления.