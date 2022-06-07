ента новостей

14:07
В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере
12:51
В Петербурге иномарка сбила девочку
12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
12:27
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
12:24
В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера
12:18
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика
12:13
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров
09:15
Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage
09:01
Сезон лагерей начался
08:27
Восстанавливаем Мариуполь
08:20
Японцы прагматичны
23:11
«Зенит» – чемпион Единой Лиги ВТБ: серия с ЦСКА выиграна со счёта 1–3
20:40
Депутаты обсудили отчеты об исполнении работ по капитальному ремонту
20:38
В Пулково «прилетели» ягуар по кличке Ричард и бенгальские макаки
20:36
Новые платные парковки в Петербурге сделают богаче Полякова и Кушнарева
16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
15:37
В Петербурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель
15:27
Александр Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Темура Чхеидзе
15:22
Депутаты поддержали статус Георгиевской ленты, как символа воинской славы России
14:08
В Петербурге 17-летний пасынок ударил ножом отчима
13:38
В Петербурге мигрант ударил ножом соотечественника
13:31
Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
13:27
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли незаконное производство табачной продукции
13:23
Выставка «Русское»
13:20
Выставка «Конечная остановка»
13:06
В Петербурге велосипедист сбил 4-летнего мальчика
13:02
Депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей Санкт-Петербурга
12:17
Стихи нон-стоп: в Петербурге впервые пройдет поэтический ночной марафон
11:56
В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 100 тыс. рублей
11:43
Массовая стрельба в нигерийской церкви унесла жизни десятков человек
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера

В Петербурге задержали аферистку обманувшую пенсионера

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции задержали женщину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера в Выборгском районе Петербурга

25 апреля 2022 года сообщалось о заявлении от мужчины, 1942 года рождения, проживающего по адресу: проспект Пархоменко д. 43, о том, что 09.01.2022 в дневное время к нему в квартиру пришли незнакомые мужчина и женщина и под предлогом оказания услуг по замене труб в помещении кухни и туалета, введя заявителя в заблуждение, убедили подписать договор о проведении ремонтных работ, по условиям которого, мужчина заплатил неизвестным денежные средства в сумме 77 310 рублей. 12.01.2022 вышеуказанные лица снова пришли в квартиру заявителя, и после осмотра ванной комнаты, убедили заявителя подписать договор об оказании услуг по замене труб, по условиям которого, мужчина снова заплатил неизвестным денежные средства в сумме 18900 рублей. До настоящего момента услуги по ремонту не оказаны, денежные средства не возвращены.

25 апреля 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 16 часов 45 минут, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска возле дома 12 по пр. Культуры, по подозрению в совершении указанного преступления задержана женщина, 1992 года рождения. Приняты меры к розыску и задержанию соучастника преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-01-2022, 15:11
В Петербурге задержали злоумышленника, похитившего у пенсионерки полмиллиона рублей
Сегодня, 12:13
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионеров
28-04-2022, 11:53
Полицейские в Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки
14-04-2022, 16:20
В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 5 миллионов рублей
2-06-2022, 17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
15-04-2022, 15:04
В Петербурге задержали афериста, похитившего у пенсионерки миллион рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 14:07
В Ленобласти иномарка сбила девочку на скутере
0
44
Сегодня, 12:51
В Петербурге иномарка сбила девочку
0
43
Сегодня, 12:43
В Петербурге мужчина на отечественном автомобиле сбил мальчика на электросамокате
0
94
Вчера, 16:57
В Ленобласти неудачный маневр привел к смертельному ДТП
Наверх