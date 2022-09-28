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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку

В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция задержала двух женщин, заинтересовавших пенсионерку легким заработком

16 июня 2022 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 71-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой мошенниц.
В период с 8 -10 октября 2018 года неизвестный под предлогом инвестиций в ремонт различных квартир с последующей их продажей и выплатой разницы, убедил потерпевшую передать ему 1 308 420 руб. Пенсионерка передала ему указанную сумму, однако обязательства не были выполнены и денежные средства не возвращены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера полицейские задержали двух неработающих женщин, 48 и 35 лет.

Подозреваемые задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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