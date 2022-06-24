В Петербурге задержали сиделку, обобравшую пенсионерку

Вчера днем к полицейским Калининского района Петербурга обратилась пенсионерка, 1932 года рождения, с заявлением о том, что стала жертвой обмана.

Установлено, что в период с 17.09.2021 по 05.10.2021 ее сиделка, имея в прямом доступе данные банковских ее счетов, ввела их в приложение на своем мобильном телефоне и переводила денежные средства на неизвестный счет. Материальный ущерб заявительнице составил свыше 3 миллионов 200 тысяч рубль.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Калининского района по горячил следам у дома №25 по улице Академика Байкова по подозрению в совершении данного преступления была задержана 49-летняя жительница города Тихвин.

Злоумышленница доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.