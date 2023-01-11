Житель Красного села выращивал в квартире коноплю

Сотрудники полиции Красносельского района при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили наркоплантацию, организованную в двухкомнатной квартире одного из домов по улице Лермонтова в городе Красное село.

В ходе обыска жилища стражи правопорядка обнаружили и изъяли 6 кустов конопли, а также пакет с марихуаной весом порядка 400 гр. Хозяин помещения, 24-летний ранее судимый мужчина, признался, что выращивал запрещённые растения с целью личного употребления и продажи своим знакомым.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.