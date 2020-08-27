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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино полицейские ликвидировали наркоплантацию

В Купчино полицейские ликвидировали наркоплантацию

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции ликвидировали наркоплантацию

В минувший вторник в одной из квартир дома по Бухарестской улице сотрудниками полиции Фрунзенского района Петербурга был проведен обыск в рамках ранее возбуждённого уголовного дела. Уголовное дело было возбуждено весной текущего года после задержания гражданина, у которого было обнаружено почти 40 граммов наркотического средства «гашиш», а он, в свою очередь, по версии следствия, приобрел данные наркотики у распространителя - другого петербуржца.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что распространитель приобретал гашиш в одной из квартир по Бухарестской улице. В результате обыска в указанной квартире обнаружено и изъято 65 горшков с ростками наркосодержащего растения, два пакета с растительным веществом, труба-вытяжка, 9 осветительно-нагревательных приборов, 6 бутылок с жидким удобрением, 8 пакетов с сухим удобрением, растительное вещество со стола, предмет на фольге с нагаром.

Установлено, что выращиванием наркосодержащих растений занимался 30-летний житель данной квартиры, который проживал там совместно со своей сожительницей и полуторогодовалым ребенком, а под подпольное производство наркотических средств выделил отдельную комнату. Он задержан.

Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район наркотики
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