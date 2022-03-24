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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти нашли плантацию конопли

В Ленобласти нашли плантацию конопли

0
75
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Youtube
Во Всеволожском районе Ленинградской областив здании бывшего частного детсада нашли плантацию конопли

22 марта 2022 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков по Всеволожскому району Ленинградской области обнаружили в деревне Орово Колтушского сельского поселения подпольную плантацию конопли.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, теплица по выращиванию запрещенного растения была оборудована в подвале дома 19 на Кольцевой улице, где раньше размещался частный детский сад. Там же сотрудники полиции задержали и самого хозяина плантации. Им оказался 49-летний уроженец города Всеволожск. В результате проведенного обыска полицейские изъяли несколько емкостей с веществом зеленого цвета общим весом почти 13 кг, а также 29 кустов конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – марихуана. Задержанный не стал отпираться и заявил сотрудникам полиции, что выращивал и изготовлял наркотик для личного потребления, якобы, знакомый врач рекомендовал для успокоения нервов. На вопрос полицейских об объемах производства наркоделец поправился – еще и друзей угощал.

По результатам экспертизы в отношении хозяина плантации возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает каналы сбыта наркотиков.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
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