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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге схватили мошенника, подозреваемого в обмане пенсионерки

В Петербурге схватили мошенника, подозреваемого в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

Днем минувшего понедельника около 14 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 14 часов 00 минут возле дома 8 корпус 1 по улице Дыбенко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 32-летний неработающий мужчина. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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