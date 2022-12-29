В Петербурге схватили мошенника, подозреваемого в обмане пенсионерки

Днем минувшего понедельника около 14 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина с заявлением о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 14 часов 00 минут возле дома 8 корпус 1 по улице Дыбенко, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 32-летний неработающий мужчина. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.