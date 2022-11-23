В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в мошенничестве

12 ноября 2022 года около 11 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратились 75-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что она стала жертвой афкристов по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 60 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 ноября около 12 часов 00 минут возле дома 33 по улице Севастопольской в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержана 20-летняя неработающая девушка. Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.