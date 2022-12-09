В Петебурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

14 ноября 2022 года вечером около 20 часов 15 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление от 79-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 1000 долларов США и 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем около 13 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 6 по улице Заозерной по подозрению в совершении указанного преступления задержан 38-летний неработающий житель Новгородской области.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.