В Ленобласти задержали 17-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки

Поздним вечером в минувшую среду около 22 часов 50 минут к полицейским Волховского района Ленингарсдкой области поступило заявление от 71-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера около 12 часов 00 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 56 по улице Ленина города Волхов по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний подросток.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению аналогичных преступлений.