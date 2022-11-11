В Кронштадте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки

9 ноября 2022 года около 20 часов 45 минут к полицейским Кронштадта обратилась 82-лентняя пенсионерка с заявлением о том, что она стала жертвой аферистов по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 100 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

10 ноября в 00 часов 10 минут возле дома 8 по улице Чарушинская в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 44-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.