Полицейские задержали автоугонщика, похитевшего иномарку в Красносельском районе

Вчера к полицейским Красносельского района Петербурга обратился мужчина, с сообщением о том, что от дома 24 по проспекту Героев был похищен автомобиль «Киа К5», стоимостью 2 400 000 рублей, принадлежащий его 52-летней теще.

В этот же день в деревне Лялицы, сотрудниками ГИБДД по Кингисеппскому району, после совершения ДТП, был остановлен указанный автомобиль, водитель которого, ранее судимый 23-летний мужчина, попытался скрыться, но был задержан на месте происшествия. Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.