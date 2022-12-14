В Петербурге задержан мужчина за кражу автомобиля

Вечером минувшей пятницы около 23 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился 55-летний мужчина, лаборант компании по разработке теплосчётчиков, с заявлением о том, что в период с 07 часов 50 минут до 17 часов 40 ми нут со двора дома 3/2 по улице Ворошилова неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «Рено Клио», стоимостью 265 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера сотрудниками уголовного розыска возле дома 4 корпус 2 по улице Джона Рида по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 53-летний мужчина. Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УК РФ.