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Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносовском районе задержан мужчина, похитивший каршеринговый автомобиль

В Ломоносовском районе задержан мужчина, похитивший каршеринговый автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками ГИБДД задержан мужчина, похитивший каршеринговый автомобиль в Ломоносовском районе

27 ноября к полицейским поступило сообщение от каршеринговой компании об угоне в поселке Новогорелово, в Ломоносовском районе Ленинградской обалсти нового автомобиля «Джилли Кулрей», стоимостью 2035000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

8 декабря возле дома 54 корпус 1 по проспекту Маршала Жукова нарядом ГИБДД совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального Главка была предпринята попытка остановить автомобиль «Джилли», но водитель ускорился и попытался скрыться.

Позднее возле дома 115 по проспекту Стачек автомобиль, двигаясь на красный сигнал светофора, на регулируемом перекрестке, столкнулся с заканчивающим левый поворот автомобилем «Хендай Туксон», после чего водитель и пассажир преследуемой автомашины «Джилли» попытались скрыться, но были задержаны нарядами дорожной полиции.

Неработающий ранее судимый 34-летний водитель и его 19-летняя пассажирка доставлены в отдел полиции.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В отношении пассажира-девушки составлен протокол об административном правонарушении по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).
При проверке документов было установлено, что задержанный автомобиль находится в розыске. Инициатору розыска сообщено.
В отношении 34-летнего мужчины составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район угон кража автомобиль каршеринг
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