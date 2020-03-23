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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали автоугонщика

В Петербурге задержали автоугонщика

0
18
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Красносельском районе Петербурга полицейские обнаружили похищенную у водителя иномарку и задержали предполагаемого автоугонщика

К полицейским Красносельского района Петербурга с заявлением обратился 39-летний местный житель, работающий водителем в коммерческой организации. Он пояснил, что в ночь на 15 марта 2020 года от дома 5 по улице Тамбасова неизвестный похитил его автомобиль «Фольксваген Поло». Ущерб составил 400 тысяч рублей.

По данному факту следственным управлением УМВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В ночь на 23 марта сотрудниками полиции у дома 46/4 по Красносельскому шоссе похищенный автомобиль обнаружен. Автомашина передана владельцу под сохранную расписку. Вскоре, около половины пятого часа утра, на 2-й Комсомольской улице полицейские задержали подозреваемого – 40-летнего неработающего  уроженца Красноярского края, проживающего в Петербурге. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район угон
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