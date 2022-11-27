Во Всеволожском районе задержали автоугонщика

Вчера от дома 13 по улице Торговая в поселке Бугры Всеволожского района был похищен грузовой автомобиль «Вольво FH».Нарядом дорожной полиции в 200 м от вышеуказанного адреса обнаружен угнанный автомобиль, в котором находился 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, уволенный с должности водителя 25 ноября.Задержанный доставлен в отдел полиции, составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.