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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль

В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Сотрудниками полиции задержан мигрант, угнавший каршеринговый автомобиль

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 38-летний сотрудник службы безопасности каршеринговой фирмы с заявлением о том, что от дома 40 по улице Чугунная, неизвестный совершил угон автомобиля «Jac J7».

Полицейские по указанному адресу по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Автомобиль обнаружен по адресу улица Камышовая дом 30/1.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район угон автомобиль каршеринг
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