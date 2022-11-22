В Петербурге задержали мигранта угнавшего каршеринговый автомобиль

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 38-летний сотрудник службы безопасности каршеринговой фирмы с заявлением о том, что от дома 40 по улице Чугунная, неизвестный совершил угон автомобиля «Jac J7».

Полицейские по указанному адресу по подозрению в совершении преступления задержали 24-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Автомобиль обнаружен по адресу улица Камышовая дом 30/1.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.