В Петербурге будут судить четверых несовершеннолетних за хулиганство

14 ноября 2022 года в саду, расположенном на Лиговском проспекте, из хулиганских побуждений группа подростков напала на нескольких молодых людей, используя ножи, дубинку и другие средства причинили телесные повреждения четверым пострадавшим. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

19 декабря 2022 года следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России задержаны два 17-летних учащихся колледжа и техникума, а также два старшеклассника в возрасте 15 и 16 лет, которым предъявлено обвинение, избрана мера пресечения.

В ходе обысков были изъяты предметы одежды, средства мобильной связи, нож и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.